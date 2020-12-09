Начало вакцинации от COVID-19 в Турции ожидается в ближайшие дни

Вакцинация от COVID-19 начнется в Турции в самое ближайшее время, сообщил на брифинге в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, которого цитирует Анатолийское агентство новостей.

По его словам, "в ближайшие дни в страну поэтапно начнет поступать 50 млн доз вакцины". "Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от краткосрочной и долгосрочной безопасности и эффективности этих вакцин", - сказал глава ведомства.

Коджа отметил, что вакцина будет вводиться в виде двух доз с интервалом не менее 14-21 день, при этом вакцинация будет бесплатной.

Ранее в среду турецкое издание Haber Turk опубликовало интервью с главой Минздрава, в котором он сообщил, что Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.