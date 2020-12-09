События

19:57 09.12.2020

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 во вторник – Разумков

1 мин читать
Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 во вторник – Разумков

Парламент рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе во вторник (15 декабря – ИФ) мы сможем начать его рассматривать", - сказал Разумков в эфире "5 канала" в среду вечером.

Он высказал надежду, что Верховная Рада "спокойно его примет" и не будет никаких, "так называемых, новогодних бюджетных ночей и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом".

Согласно календарному плану, Верховная Рада на следующей неделе работает в режиме пленарных заседаний.

 

Теги: #госбюджет #рассмотрение #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:33 09.12.2020
Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

20:19 09.12.2020
Рада будет работать во время локдауна в январе – Разумков

Рада будет работать во время локдауна в январе – Разумков

14:09 08.12.2020
Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

10:39 08.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

18:50 07.12.2020
Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

18:47 07.12.2020
Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности - Гетманцев

Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности - Гетманцев

10:01 06.12.2020
В Раду не поступали обращения по законодательным инициативам в рамках переговоров в ТКГ и Нормандском формате - Разумков

В Раду не поступали обращения по законодательным инициативам в рамках переговоров в ТКГ и Нормандском формате - Разумков

12:25 05.12.2020
Минздрав Украины настаивает на увеличении средств, выделенных в госбюджете-2021 на финансирование медицины

Минздрав Украины настаивает на увеличении средств, выделенных в госбюджете-2021 на финансирование медицины

18:26 04.12.2020
Экстрадиция бойцов по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины – "Голос"

Экстрадиция бойцов по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины – "Голос"

14:30 04.12.2020
Рада приняла закон об обеспечении профилактики коронавирусной болезни COVID-19

Рада приняла закон об обеспечении профилактики коронавирусной болезни COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кадровая служба Минобороны приглашает журналиста Бутусова в четверг для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Кадровая служба Минобороны приглашает журналиста Бутусова в четверг для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий

Начало вакцинации от COVID-19 в Турции ожидается в ближайшие дни

Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, применяли БПЛА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА