Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 во вторник – Разумков

Парламент рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе во вторник (15 декабря – ИФ) мы сможем начать его рассматривать", - сказал Разумков в эфире "5 канала" в среду вечером.

Он высказал надежду, что Верховная Рада "спокойно его примет" и не будет никаких, "так называемых, новогодних бюджетных ночей и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом".

Согласно календарному плану, Верховная Рада на следующей неделе работает в режиме пленарных заседаний.