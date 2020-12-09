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19:36 09.12.2020

Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

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Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

Значительная часть населения Франции критически относится к идее вакцинации от COVID-19, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу французского телеканала BFM TV.

Согласно этим данным, обеспокоенность в связи с распространением коронавируса высказывают 70% опрошенных. При этом 52% опрошенных высказались против прививок, из них 30% заявили резкое нежелание прививаться, а 22% сказали, что, возможно, не будут прививаться.

Положительно о возможности прививки от COVID-19 высказались 34% респондентов.

Наиболее критическое отношение к вакцинации в основном проявляют родители (60%), женщины (56%) и молодежь (57-60% в зависимости от возраста).

При этом в ходе опроса выявлена еще одна закономерность - в большинстве случаев прививаться не намерены те, кто не согласен с действиями нынешнего правительства Франции.

В опросе принял участие 1001 респондент в возрасте 18 лет и старше.

Теги: #вакцинация #франция #коронавирус
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