Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

Значительная часть населения Франции критически относится к идее вакцинации от COVID-19, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу французского телеканала BFM TV.

Согласно этим данным, обеспокоенность в связи с распространением коронавируса высказывают 70% опрошенных. При этом 52% опрошенных высказались против прививок, из них 30% заявили резкое нежелание прививаться, а 22% сказали, что, возможно, не будут прививаться.

Положительно о возможности прививки от COVID-19 высказались 34% респондентов.

Наиболее критическое отношение к вакцинации в основном проявляют родители (60%), женщины (56%) и молодежь (57-60% в зависимости от возраста).

При этом в ходе опроса выявлена еще одна закономерность - в большинстве случаев прививаться не намерены те, кто не согласен с действиями нынешнего правительства Франции.

В опросе принял участие 1001 респондент в возрасте 18 лет и старше.