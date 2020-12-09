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19:22 09.12.2020

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

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Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинских граждан в Беларусь с целью лечения на период введенных официальным Минском временных ограничений пересечения наземной границы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация. Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины в среду.

Министр проинформировал, что граждане Украины, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы.

"Это касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования", - добавил он.

Теги: #граждане #допуск #лечение #беларусь
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