Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинских граждан в Беларусь с целью лечения на период введенных официальным Минском временных ограничений пересечения наземной границы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация. Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины в среду.

Министр проинформировал, что граждане Украины, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы.

"Это касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования", - добавил он.