Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, применяли БПЛА

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА типа "квадрокоптер" со стороны н.п.Минеральное. Украинские воины сбили БПЛА противника после пересечения линии разграничения.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

"Также нашими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. У Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону наших подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования", - добавили в штабе ООС.