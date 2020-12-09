События

18:06 09.12.2020

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, применяли БПЛА

1 мин читать
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, применяли БПЛА

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА типа "квадрокоптер" со стороны н.п.Минеральное. Украинские воины сбили БПЛА противника после пересечения линии разграничения.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

"Также нашими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. У Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону наших подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования", - добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:38 09.12.2020
Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

17:42 08.12.2020
На Донбассе с полуночи было тихо, разминировано 6 га – штаб

На Донбассе с полуночи было тихо, разминировано 6 га – штаб

07:27 08.12.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, бойцы ООС не пострадали

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, бойцы ООС не пострадали

17:39 07.12.2020
Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

07:24 07.12.2020
На Донбассе соблюдается режим тишины – штаб ООС

На Донбассе соблюдается режим тишины – штаб ООС

17:45 06.12.2020
На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

15:09 06.12.2020
Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область

Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область

12:46 06.12.2020
Зеленский: Украинские военные на Донбассе более 4-х месяцев обеспечивают режим тишины, пока ведутся "диванные войны"

Зеленский: Украинские военные на Донбассе более 4-х месяцев обеспечивают режим тишины, пока ведутся "диванные войны"

07:36 06.12.2020
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

18:26 05.12.2020
Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

В Киеве задержали членов банды, похитивших юриста ради выкупа

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Кабмин изменил ряд карантинных ограничений - Ляшко

Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021, ввел усиленные ограничения с 8 по 24 января

Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА