Кабмин изменил ряд карантинных ограничений - Ляшко

Кабинет министров Украины продлил карантин до 28 февраля 2021 года и внес изменения в карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга по итогам заседания правительства в среду.

"До 8 января будут действовать те "оранжевые" ограничения, которые действовали в адаптивном карантине с некоторыми обновлениями. Обновления будут касаться работы церквей и других религиозных учреждений, заведений культуры, в частности театров, кинотеатров, музеев, где будет разрешена загрузка или 50% посадочных мест, или с учетом один человек на 10 кв. м", - сказал он.

"Дополнительно до 8 января будет запрещено проводить праздничные мероприятия, мастер-классы, банкеты в общепитах. Работу общепитов продлили до 23:00, но с учетом проведения расчетов и заказов до 22:00. Фактически это означает запрет на вход после 22:00, но последний посетитель должен оставить заведение после 23:00. Также будут запрещены массовые мероприятия, в частности концерты в школах и садиках. Будут разрешены только при участии детей одного класса или группы без родителей. С 25 января мы опять входим в "оранжевую" зону, будут действовать те же ограничения", - добавил он.