Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021, ввел усиленные ограничения с 8 по 24 января

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 по 24 (включительно) января.

Соответствующее постановление утверждено с однодневной доработкой.

"Карантинные ограничения будут соответствовать нынешним ограничениям "оранжевой" зоны, которые действуют на территории всей страны", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

При этом министр отметил, что Кабмин продлит работу общепитов до 23:00, но с запретом проведения расчетных операций после 22:00, а в новогоднюю ночь разрешит работу общепитов до 1:00.

По словам министра, с 00:00 8 января до 00:00 25 января будут ограничены работа общепитов и проведение массовых мероприятий.

"Мы предлагаем ограничить деятельность заведений культуры, это касается проведения концертов, спектаклей, кинотеатров, развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий, в том числе аренда под корпоративы, учебные учреждения, за исключением детсадов, все заведения размещения, помимо гостиниц и учреждений реабилитации. Также закрыть спортзалы, фитнес-центры, бассейны, кроме занятий на улице и профессиональных команд. Работа общепитов будет осуществляться только на вынос или доставку",- уточнил Степанов.

"Работа салонов красоты и парикмахерских - исключительно по предварительной записи без ожидания внутри. Спортивные мероприятия разрешаются только профессиональные, без зрителей",- добавил министр.

По его словам, будет также запрещена любая торговля непродовольственными товарами, в том числе на рынках.

"Запрет работы рождественских ярмарок после 8 января. Елки на площадях - без концертных площадок, развлечений. Государственные и коммунальные учреждения отправляются на дистанционную работу. Учреждениям и организациям также рекомендуется перейти на дистанционную работу, разгрузить работу офисов и прием посетителей",- добавил он.

При этом общественный транспорт будет работать.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство оставляет за собой право безотлагательно вводить карантин в случае необходимости.