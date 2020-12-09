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16:58 09.12.2020

Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

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Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину против коронавируса COVID-19 из-за ее несоответствия лабораторным стандартам.

"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). В нашей стране эта вакцина не сможет получить лицензию", - сказал Коджа в интервью изданию Haber Turk.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

Теги: #отказ #турция #вакцина #россия
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