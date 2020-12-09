События

16:41 09.12.2020

Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

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Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

Метрополитены во время усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года будут перевозить пассажиров без ограничений по количеству, написал в своем Телеграм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения. Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений", - подчеркнул он

Работа транспорта во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливаться не будет.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога, будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений, но во время авиапутешествий границу следует ориентироваться на условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Теги: #транспорт #карантин #криклий #метрополитен
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