Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Кабинет министров Украины одобрил введение локдауна в стране с 8 по 24 января 2021 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как ранее заявил премьер, в этот период буде запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.

Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.

Кроме того, будут запрещены все массовые мероприятия.

В то же время, общественный транспорт будет работать в режиме "оранжевой" эпидемиологической зоны.