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16:27 09.12.2020

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

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Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации вводить усиленные карантинные меры неотложно, но, по прогнозам, локдаун будет именно в предусмотренные даты.

"Государство оставляет за собой право в случае чрезвычайных происшествий, резкого роста (заболеваемости – ИФ), каких-то непредсказуемых случаев, обращаться к обществу, обращаться к Верховной Раде и вводить карантин неотложно, если этого будет требовать ситуация и общество", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

В то же время, премьер подчеркнул, что по прогнозам локдаун будет именно в предусмотренные даты.

Как сообщалось, в Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно будут введены усиленные карантинные ограничения в связи пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #карантин #прогноз
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