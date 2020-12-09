Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году

Кабинет министров Украины одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Решение о проведении Всеукраинской переписи принято с учетом политической и экономической ситуации в стране.

Как сообщалось, в январе 2020 года бывший на то время министр Кабмина Дмитрий Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.