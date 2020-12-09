События

15:46 09.12.2020

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

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Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что локдаун в Украине введут 8 января, и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году… Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем из – "Зимние каникулы ради безопасности", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, в этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.

Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.

Кроме того, будут запрещены все массовые мероприятия.

В то же время, общественный транспорт будет работать в режиме "оранжевой" эпидемиологической зоны.

Будут работать продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели.

Теги: #дата #локдаун #украина
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