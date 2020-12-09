В Украину вернулись двое граждан, захваченных в Ираке в 2017 году

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину украинских граждан Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Как сообщается на сайте главы государства, возвращение украинцев домой стало возможным благодаря совместной и последовательной работе Офиса президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур.

"Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил близких и родных вернувшихся. "Украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы. Этот принцип непреклонен, и так будет всегда. В какую бы передрягу и в какой части мира не попал человек. Это один из базовых принципов политики президента Зеленского. Это одна из ключевых задач, которую я ставлю всем украинским дипломатам", - сказал глава МИД.