События

15:12 09.12.2020

В Украину вернулись двое граждан, захваченных в Ираке в 2017 году

1 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину украинских граждан Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Как сообщается на сайте главы государства, возвращение украинцев домой стало возможным благодаря совместной и последовательной работе Офиса президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур.

"Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил близких и родных вернувшихся. "Украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы. Этот принцип непреклонен, и так будет всегда. В какую бы передрягу и в какой части мира не попал человек. Это один из базовых принципов политики президента Зеленского. Это одна из ключевых задач, которую я ставлю всем украинским дипломатам", - сказал глава МИД.

Теги: #ирак #украинцы #возвращение
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:42 08.12.2020
Кернес планирует в декабре вернуться в Харьков из Германии

Кернес планирует в декабре вернуться в Харьков из Германии

19:18 03.12.2020
Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

14:18 25.11.2020
Ирак предлагает годовые и 5-летние контракты с предоплатой на покупку 4 млн баррелей нефти в месяц

Ирак предлагает годовые и 5-летние контракты с предоплатой на покупку 4 млн баррелей нефти в месяц

17:11 22.11.2020
Намерение США вывести войска из Ирака опасно - глава МИД Франции

Намерение США вывести войска из Ирака опасно - глава МИД Франции

20:57 19.11.2020
Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

13:59 18.11.2020
Ирак и Саудовская Аравия спустя 30 лет открыли погранпереход

Ирак и Саудовская Аравия спустя 30 лет открыли погранпереход

23:24 14.11.2020
Инфицированные COVID-19 четыре футболиста сборной Украины смогут вернуться из Германии чартером - УАФ

Инфицированные COVID-19 четыре футболиста сборной Украины смогут вернуться из Германии чартером - УАФ

16:49 11.11.2020
Разная подсудность. Суд вернул истцу заявление об отмене результатов опроса Зеленского

Разная подсудность. Суд вернул истцу заявление об отмене результатов опроса Зеленского

06:52 10.11.2020
Саакашвили готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

Саакашвили готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

04:36 09.11.2020
Жертвами нападения боевиков в Ираке стали 11 человек – СМИ

Жертвами нападения боевиков в Ираке стали 11 человек – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

В Киеве задержали членов банды, похитивших юриста ради выкупа

Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

В Украине за сутки зафиксировали 12585 случаев инфицирования COVID-19, умерло рекордное количество заболевших

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

В Киеве задержали членов банды, похитивших юриста ради выкупа

У нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за автомобиля

Главе Госгеокадастра пытались дать взятку за разрешения на разработку проектов землеустройства

Мюнхенская конференция по безопасности отменена из-за пандемии COVID-19

Пожар в полтавском кинотеатре ликвидирован, обнаружен погибший – ГСЧС

Возможность платно сдавать ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования - УЦОКО

В 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10 - СМИ

Украина через 10 лет хочет перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам - Немчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА