Главе Госгеокадастра пытались дать взятку за разрешения на разработку проектов землеустройства

Руководитель одного из территориальных управлений Госгеокадастра и его посредник задержаны при передаче взятки главе Госгеокадастра, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в соцсети Facebook.

"Досудебным расследованием установлено, что руководитель главного управления Госгеокадастра в одной из областей и его посредник разработали и внедрили противоправную схему по выдаче за неправомерную выгоду приказов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, их утверждению и передаче земельных участков в собственность граждан, которые затем должны их предоставить в пользование заинтересованным представителям фермерских хозяйств", - указывается в сообщении.

Для беспрепятственной реализации такой схемы и сохранение в силе решений подчиненного указанные лица предложили, а затем передали главе Госгеокадастра двумя частями неправомерную выгоду на общую сумму $51,9 тыс.

9 декабря 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП и с оперативным сопровождением сотрудников Службы безопасности Украины детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя теруправления Госгеокадастра и его посредника при передаче главе Госгеокадастра второй части неправомерной выгоды.

Причастность других лиц к совершению преступления дополнительно устанавливается. Продолжаются следственные действия.