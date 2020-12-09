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14:17 09.12.2020

Мюнхенская конференция по безопасности отменена из-за пандемии COVID-19

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Мюнхенская конференция по безопасности отменена из-за пандемии COVID-19

Запланированная на февраль 2021 года 57-я Мюнхенская конференция по безопасности не состоится из-за продолжающейся пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба конференции.

"Мюнхенская конференция по безопасности проводится каждый год в феврале на протяжении более пяти десятилетий. В 2021 году продолжающаяся пандемия не позволит нам принять у себя конференцию с 19 по 21 февраля, как первоначально планировалось", - заявил председатель конференции Вольфганг Ишингер.

Он подчеркнул, что с учетом имеющихся глобальных угроз и вызовов международной безопасности конференция должна предложить платформу для неформального обмена мнениями между международными лицами, принимающими решения, как можно раньше.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы своевременно назначить дату проведения конференции в 2021 году. Объявление будет сделано, как только это будет подтверждено ответственными органами", - заявил Ишингер.

"Моей целью как председателя по-прежнему является созыв Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года как можно скорее в ее традиционной физической форме, как только позволят условия", - добавил он.

Теги: #мюнхенская_конференция #отмена
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