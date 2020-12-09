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12:39 09.12.2020

В Киеве за сутки выявлены 1728 новых случаев COVID-19, в том числе у 71 медика

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В Киеве за сутки выявлены 1728 новых случаев COVID-19, в том числе у 71 медика

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1728 инфицированных. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Среди заболевших 938 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 71 девочка от двух до 17 лет и 63 мальчика от двух месяцев до 17 лет. Заболел также 71 медик.

В больницы госпитализированы 127 пациентов, что является рекордом за период пандемии. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 300, в Деснянском – 260, и в Днепровском районе – 245 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #статистика
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