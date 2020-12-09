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12:29 09.12.2020

Посол Корнийчук: мы должны помнить всех жертв Голодомора 1932-33 гг. – украинцев, евреев и россиян

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Посол Корнийчук: мы должны помнить всех жертв Голодомора 1932-33 гг. – украинцев, евреев и россиян

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечает важность сохранения памяти всех невинных жертв, которые целенаправленно были уничтожены тоталитарным коммунистическим режимом в 1932-33 гг. Об этом посол заявил в ходе онлайн семинара, посвященного вопросам Голодомора в Украине, сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Во времена сталинского режима во время этих трагических событий погибли миллионы и миллионы людей. Я не хочу говорить о статистике, но хочу подчеркнуть, что во время этой трагедии погибли много украинцев, россиян и евреев. Эти люди жили на этой земле и именно самые плодородные украинские земли стали предметом манипуляций, и из-за них сталинский режим создавал проблемы. Советская власть хотела уничтожить частного собственника, который обрабатывал эту землю», - сказал Евгений Корнийчук.

Посол подчеркнул, что эта трагедия коснулась и его семьи: «Пострадали мои родственники в Винницкой и Житомирской областях. В семье моего отца, из 8-ми его сестёр и братьев выжили только 4. И мы помним и скорбим, и готовы приложить все усилия, чтобы избежать такой трагедии в будущем. Сегодня мы вспоминаем всех погибших и скорбим о не родившихся из-за жестокости советского режима», - отметил глава диппредставительства.

Семинар прошёл в рамках Международного семинара по изучению Холокоста и Голодомора «Частичка света разрушает самый большой мрак». Мероприятие организовано ОО «Израильские друзья Украины», при поддержке Посольства Украины в Израиле и «Ukrainian Jewish Encounter».

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