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12:18 09.12.2020

Меркель видит необходимость усилить меры по борьбе с COVID-19 в Германии

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Меркель видит необходимость усилить меры по борьбе с COVID-19 в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила о необходимости ужесточить меры против распространения COVID-19 в стране на фоне ежедневного роста смертности заболевших, передают западные СМИ.

"Строятся киоски для глинтвейна, строятся киоски для вафель, это несовместимо с тем, что мы согласовали еду и напитки только на вынос. Мне очень жаль, но мы платим цену в виде 590 умерших человек в день. Это, с моей точки зрения, неприемлемо", - сказала она в парламенте.

В настоящее время в Германии из-за ситуации с коронавирусом действуют жесткие общественные ограничения - закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.

С конца октября в ФРГ выявляют ежедневно свыше 10 тыс. случаев COVID-19. Во вторник прирост заболевших составил 14 тыс. Общее число зарегистрированных случаев в Германии за время пандемии достигло 1,2 млн, скончались 20,1 тыс. человек.

Теги: #covid_19 #меры #меркель #германия
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