"Укрпошта" просит Киберполицию расследовать факт мошеннической рассылки от имени компании

Служба информационной безопасности "Укрпошты" обратилась в правоохранительные органы и Киберполицю с целью остановить распространение фишинговых сообщений, разосланных мошенниками якобы от лица компании, и заблокировала мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

"5 декабря в контакт-центр "Укрпошты" поступил ряд обращений клиентов по электронным письмам, якобы от имени "Укрпошты". В письмах говорилось о том, что нужно оплатить дополнительную пошлину в размере 2,15 грн для получения международного отправления. По указанной в письме ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт "Укрпошты", для осуществления дополнительной оплаты. На самом деле таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств", - отмечается в сообщении "Укрпошты" в среду.

"Укрпошта" уже обратилась в правоохранительные органы и Киберполицю и заблокировала мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

Компания просит клиентов быть внимательными и не указывать свои данные на непроверенных ресурсах, а также уточняет, что утечки базы данных не было.

Служба информационной безопасности компании проанализировала обращения в контакт-центр и обнаружила, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua.

"Укрпошта" советует пользователям, которые создали свои электронные адреса с помощью названных площадок, быть особенно осторожными и проверять письма, которые они получают от неизвестных адресантов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали о мошенничестве и подделке электронной почты компании", - отмечается в сообщении.

В компании также подчеркнули, что единственный верный сайт государственного почтового оператора "Укрпошта" - ukrposhta.ua.

Компания также просит пользователей сообщать о каждом новом случае получения подозрительных писем соответствующие структуры.