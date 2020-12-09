Пожар в кинотеатре им.Котляревского в Полтаве локализован
Спасатели локализовали пожар в здании кинотеатра им.Котляревского в центре Полтавы, возникший в ночь на среду, сообщили в ГСЧС в Полтавской области.
"Пожар локализован в 9:15", - сообщается на сайте Управления ГСЧС в Полтавской области.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул.Соборности в центре Полтавы, поступило спасателям в 4:30. Огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра.
К борьбе с огнем привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.
По данным СМИ, во время ликвидации пожара обрушилась кровля здания.
Кинотеатр им.Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.