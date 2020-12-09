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10:18 09.12.2020

Пожар в кинотеатре им.Котляревского в Полтаве локализован

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Пожар в кинотеатре им.Котляревского в Полтаве локализован

Спасатели локализовали пожар в здании кинотеатра им.Котляревского в центре Полтавы, возникший в ночь на среду, сообщили в ГСЧС в Полтавской области.

"Пожар локализован в 9:15", - сообщается на сайте Управления ГСЧС в Полтавской области.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул.Соборности в центре Полтавы, поступило спасателям в 4:30. Огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра.

К борьбе с огнем привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

По данным СМИ, во время ликвидации пожара обрушилась кровля здания.

Кинотеатр им.Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.

Теги: #кинотеатр #пожар #полтава
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