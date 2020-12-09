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09:59 09.12.2020

Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

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Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата" для выполнения достигнутых лидерами всех четырех стран-участниц договоренностей об урегулировании ситуации на востоке страны, говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ), опубликованном на ее странице в Facebook в среду.

"Выполнение договоренностей лидеров Н4 (стран "нормандский четверки" – ИФ), как и всего пакета минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на Донбассе", - говорится в заявлении.

Следующими шагами в ТКГ видят: дальнейшее освобождение удерживаемых; обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым; открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения; выполнение условий безопасности, включая разминирование и разведение войск.

Также в ТКГ отмечают важность продолжения обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

"Украина благодарна Германии и Франции, а также ОБСЕ за активную посредническую роль в урегулировании конфликта и усилия по возвращению мира на Украинскую землю… Призываем РФ принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех принятых на уровне лидеров четырех стран решений, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.

Теги: #ткг #заявление #донбасс
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