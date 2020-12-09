Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ – Енин

Иранская сторона отозвала свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития, сообщил в эфире Громадського радио заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (о заложении в бюджете соответствующих средств - ИФ), поскольку предполагалось, что 200 млн (евро – ИФ) будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", - сказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали. "Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - отметил замминистра.

Енин подчеркнул: позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и непредвзятого расследования катастрофы.

Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради 7 декабря сообщил, что с момента последнего раунда переговоров в Тегеране в октябре прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств относительно катастрофы самолета МАУ рейса PS752 8 января.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.