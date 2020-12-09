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08:35 09.12.2020

В Полтаве тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского

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В Полтаве тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского

В центре Полтавы спасатели тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского, сообщили в ГСЧС в Полтавской области.

Как сообщает на своем сайте пресс-служба ведомства, 9 декабря в 4:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в центре Полтавы.

Спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара", – сказано в сообщении.

К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

Кинотеатр им. И. П. Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.

 

Источник: https://pl.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/19216.html

Теги: #кинотеатр #пожар #полтава
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