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08:08 09.12.2020

В ЕС удовлетворены согласием Лондона внести изменения в законопроект о внутреннем рынке

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В ЕС удовлетворены согласием Лондона внести изменения в законопроект о внутреннем рынке

Брюссель доволен тем, что Лондон на фоне ситуации с Brexit внес изменения в свой законопроект о внутреннем рынке, заявил во вторник зампред Еврокомиссии и сопредседатель совместного комитета ЕС-Великобритания Марош Шефчович.

Такое заявление прозвучало, когда Шефчович комментировал итоги прошедшего накануне совещания со своим партнером - главой секретариата кабинета министров Великобритании Майклом Гоувом. Шефчович и Гоув обсуждали еще не решенные вопросы, связанные с выполнением соглашения о Brexit, в частности, протокол по Ирландии и Северной Ирландии.

"Я приветствую особенно то, (...) что благодаря совместно принятым решениям Соединенное Королевство отзовет статьи 44, 45 и 47 из текста закона о своем внутреннем рынке и не включит подобных положений в законопроект о налогах", - сказал Шефчович.

"Мы продолжим внимательно следить за этим, чтобы убедиться: эти статьи с их содержанием действительно отозваны. Мы достигли принципиального согласия. Проекты текстов, вытекающие из этого соглашения, теперь пройдут через внутренние процедуры взаимно в ЕС и в Соединенном Королевстве", - отметил зампред Еврокомиссии.

Он напомнил, что целью совместного комитета ЕС-Великобритания с самого начала была защита соглашения Страстной пятницы (Белфастского) и мира на всем острове Ирландия и сохранение целостности единого рынка Евросоюза.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала во вторник в твиттере: "Я рада, что теперь у нас есть принципиальное согласие по всем нерешенным вопросам, касающимся соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Отличная работа Мароша Шефчовича и команды!"

Ранее, 1 октября, фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия направляет письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit.

При этом она отмечала, что Еврокомиссия продолжит работать для полной реализации и в установленные сроки соглашения о выходе Великобритании из ЕС. "Мы придерживаемся наших обязательств", - заявляла глава Еврокомиссии.

Соглашение о Brexit было ратифицировано как ЕС, так и Великобританией. Оно вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом.

После публикации правительством Великобритании проекта закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства 9 сентября 2020 года Шефчович созвал 10 сентября в Лондоне внеочередное заседание совместного комитета ЕС-Великобритания, чтобы выслушать объяснения британского правительства о его намерениях, вызвавших серьезные опасения ЕС.

Шефчович заявил, что, если законопроект будет принят, это станет серьезным нарушением соглашения о выходе и международного права. Он призвал правительство Великобритании отозвать этот проект в кратчайшие сроки.

На заседании совместного комитета 28 сентября зампред Еврокомиссии повторил этот призыв. Однако правительство Великобритании тогда подтвердило намерение продолжить работу над законопроектом.

Отзыв трех статей из законопроекта о внутреннем рынке Великобритании снимет серьезное противоречие между сторонами, касающееся Северной Ирландии как таможенной территории Великобритании.

Теги: #великобритания #ес #законопроект #изменения
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