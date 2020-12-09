Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

За минувшие сутки российские наемники один раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что огневая провокация противника не несли угрозы украинским подразделениям и оружие в ответ не применялось. "Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", – добавили в пресс-центре.

"С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news