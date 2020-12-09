Число заражений COVID-19 в мире превысило 68,2 млн, жертв вируса -1,55 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 07:00 по Киеву среды достигло 68 млн 223 тыс. 713 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 556 тыс. 817 человек, выздоровели более 43,9 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 15 млн 163 тыс. 285 инфицированных COVID-19 и 286 тыс. 232 летальных исхода, излечились более 5,78 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие сутки до 9 млн 735 тыс. 850, число скончавшихся - до 141 тыс. 360, поправились более 9,2 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 674 тыс. 999 заболевших, умерли 178 тыс. 159 больных, вылечились более 5,9 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 200,5. В США на 1 млн жителей скончался 884 человек, Индии - 102, Бразилии - 836.