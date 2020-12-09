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07:08 09.12.2020

Республиканцы заблокировали резолюцию с признанием Байдена победителем президентских выборов

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Республиканцы заблокировали резолюцию с признанием Байдена победителем президентских выборов

Республиканцы в комитете обеих палат Конгресса США по инаугурации президента проголосовали против резолюции, подтверждающей подготовку комитета к передаче президентских полномочий кандидату от демократов на недавних выборах Джо Байдену, сообщает во вторник портал Axios.

Таким образом, уточняет Axios, резолюция была заблокирована, а республиканцы отказались публично признать Байдена избранным президентом США.

В частности, против резолюции проголосовали лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Между тем, ранее исследование издания The Washington Post показало, что лишь 27 из 249 республиканцев-конгрессменов признают Байдена победителем на президентских выборах США 2020 года.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако президент США Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на этот пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишивших его победы.

Теги: #сша #байден #республиканцы #отказ
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