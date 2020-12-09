На Харьковщине прокуратура через суд добилась отмены закупок дизтоплива для "скорых" по сокращенной процедуре

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил в полном объеме иск местной прокуратуры №1, обжаловавшей результаты тендера по закупке дизтоплива на сумму почти 7 млн грн для коммунального некоммерческого предприятия облсовета "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры суд признал незаконным и отменил решение тендерного комитета, а также признал недействительным договор на закупку дизтоплива.

"Установлено, что заказчиком ("Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" - ИФ) без имеющихся на то оснований, предусмотренных п.3 ч.2 ст.35 Закона Украины "О публичных закупках", определена переговорная (сокращенная) процедура относительно предмета закупки. В дальнейшем с одним из ООО был заключен договор на закупку дизельного топлива на сумму почти 7 млн грн, что нарушает требования действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном порядке.

Источник: https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=285172