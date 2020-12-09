В Палате представителей США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

Члены Палаты представителей США во вторник большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год.

В поддержку законопроекта выступили 289 из 431 членов Палаты представителей.

На прошлой неделе Сенат и Палата представителей США согласовали свои версии законопроекта об оборонном бюджете. Каждая из палат Конгресса одобрила свою версию законопроекта летом этого года.

Законопроект предусматривает сумму $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В частности, проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Действующим законом за сделку с Россией запрещены продажи Турции истребителей F-35.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности ветировать законопроект. Трамп борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

"Если очень опасный и несправедливый раздел 230 не будет полностью убран из законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, я буду вынужден безоговорочно наложить вето на законопроект, когда он будет отправлен на очень красивый президентский стол", - отметил Трамп.

Раздел 230 закона 1996 года о приличии в области коммуникации наделяет интернет-платформы широкими полномочиями в плане управления своими сайтами и защищает их от юридической ответственности за действия пользователей за исключением относительно узкого перечня случаев.

Представители технологической отрасли сопротивляются попыткам изменить или признать недействительным раздел 230, утверждая, что он позволяет им осуществлять свою деятельность, не боясь огромного количества судебных исков.

Газета The Hill отмечает, что за время работы Дональда Трампа на посту президента США ежегодный оборонный бюджет Соединенных Штатов вырос примерно на $140 млрд, это порядка 23% по сравнению с суммами, которые выделялись до его президентского срока.