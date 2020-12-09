Украинского посла в Нидерландах избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов избран на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Украина выразила благодарность государствам-членам за доверенную ей роль и готовность к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в г.Гаага, Нидерланды. В 2019 году под ее эгидой рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров. Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда.

Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/