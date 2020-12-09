Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и турецким клубом "Истанбул Башахшехир" был остановлен по ходу первого тайма.

На 16-й минуте встречи румынский арбитр Овидиу Хацеган показал красную карточку одному из тренеров турецкой команды Пьеру Вебо. Это, как сообщает в твиттере "Истанбул Башахшехир", в турецком клубе воспринимается как расистская акция. В результате команда покинула поле и отправилась в раздевалку.

К настоящему моменту игра не возобновлена.

Инцидент произошел при счете 0:0, к моменту удаления тренера желтые карточки получили три игрока.