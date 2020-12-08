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23:17 08.12.2020

Трамп заявил о приоритетной вакцинации от коронавируса граждан США

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Трамп заявил о приоритетной вакцинации от коронавируса граждан США

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны.

"Я подписываю этот исполнительный указ для того, чтобы обеспечить американцам первоочередность в получении американских вакцин, затем мы будем работать с другими странами по всему миру", - сказал Трамп в рамках трансляции, которая велась на сайте Белого дома.

Он также выразил надежду на то, что вакцинация жителей начнется "практически немедленно", поскольку, по его словам, поступают "миллионы доз" вакцины от COVID-19.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома сообщал, что в указе также прописаны рамки работы в контексте предоставления международного доступа к вакцине. Кроме того, там изложены "три основных подхода" правительства, которые включают работу с партнерами, обладающими финансовыми средствами для закупки высокоэффективных вакцин.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что для неблагополучных в финансовом плане стран США будут "привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину".

В четверг 10 декабря ожидается собрание Комитета FDA по вакцинам для рассмотрения экстренного использования вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Таким образом, решение по экстренному применению вакцины может быть принято уже на этих выходных.

Еще одной вакциной, претендующей на одобрение, является препарат компании Moderna, чья эффективность по итогам клинических испытаний составляет 94,1%. FDA планирует 17 декабря провести встречу по рассмотрению запроса компании на применение ее вакцины.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Теги: #сша #приоритеты #вакцина #трамп
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