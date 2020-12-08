Гройсман: Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной, ведь это вопрос национальной безопасности

Вакцина от коронавируса COVID-19 должна быть бесплатной для украинцев, ее должно оплатить государство, ведь это вопрос национальной безопасности и здоровье нации, считает премьер-министр Украины 2016-2019 гг. Владимир Гройсман.

"Нам нужно уже быть подготовленными к проведению вакцинации. Не говоря о том, что сегодня банально не хватает койко-мест в Украине. А у людей, которые живут в небольших райцентрах, общинах - нет доступа к медицине. Я многих людей знаю, они если болеют COVID-19 - даже тест негде сделать, и просто лечатся народными методами, но это не помогает. При том, что украинские врачи - настоящие герои. Они сегодня спасают ситуацию и за это им надо низко поклониться. Но медики нуждаются в поддержке", - отметил Гройсман в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале "Эспрессо" во вторник.

Политик подчеркнул, что необходимо "серьезно сотрудничать с международными партнерами для того, чтобы закупить 100% потребностей вакцины". Также, он считает, что вакцина должна быть бесплатной.

"Не нужно, чтобы люди за нее платили. Это вопрос национальной безопасности. Этот вопрос массовой безопасности жизни людей. То есть вакцина должна быть за счет государства и это абсолютно нормально", – сказал Гройсман.

Он отметил, что следует найти, "кто ее привезет в Украину, где хранить, потому что по некоторым вакцинам есть серьезные требования по хранению - это серьезная инфраструктура. Затем надо развезти по поликлиникам, или центрах первичной медицинской помощи, чтобы там сделали прививки - это важная специальная операция, которую правительство провести на высоком уровне ", – считает Гройсман.

Источник: https://espreso.tv/news/2020/12/08/groysman_vakcyna_vid_covid_19_maye_buty_bezkoshtovnoyu_adzhe_ce_pytannya_nacionalnoyi_bezpeky