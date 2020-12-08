Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью украинского миротворца Бривко в Конго

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью 22 ноября старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационного миссии ООН в Демократической Республике Конго, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины на своей странице в Фейсбук во вторник.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", - говорится в письме Генсека ООН направленном на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Гутерриш заверил, что ООН настроена на усиление усилий по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращения ее распространения и будет принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

Генеральный секретарь ООН выразил глубокую благодарность Украине за решительную поддержку Организации и, в частности, миротворческих операций.

Как сообщалось, Бривко, находясь в составе миссии ООН в ДР Конго, заболел 7 ноября 2020, наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части.

16 ноября состояние здоровья военнослужащего ухудшилось, он был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г.Гома, Конго), а в дальнейшем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН 4 уровня (г.Найроби, Кения).

22 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2221446131333575?notif_id=1607338862264603¬if_t=notify_me_page&ref=notif