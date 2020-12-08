События

20:08 08.12.2020

Глава Еврокомиссии и британский премьер намерены лично обсудить соглашение о партнерстве в среду

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Глава Еврокомиссии и британский премьер намерены лично обсудить соглашение о партнерстве в среду

Личная встреча главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с британским премьером Борисом Джонсоном запланирована на вечер среды.

"Я рассчитываю приветствовать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона завтра вечером", - написала во вторник в твиттере фон дер Ляйен.

"Мы продолжим дискуссию по соглашению о партнерстве", - добавила она.

Накануне сообщалось, что Джонсон планирует провести личную встречу с фон дер Ляйен для обсуждения торговой сделки между королевством и ЕС до окончательного выхода Великобритании из ЕС.

Джонсон и фон дер Ляйен провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече. Фон дер Ляйен и Джонсон в совместном заявлении по итогам этого телефонного разговора заявили об отсутствии на данный момент условий для соглашения о будущих отношениях сторон.

Теги: #великобритания #ес #встреча #лидеры
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