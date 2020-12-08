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20:15 08.12.2020

Профильный комитет 10 декабря рассмотрит законопроект с поправками в налоговый закон №466 - Железняк

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Профильный комитет 10 декабря рассмотрит законопроект с поправками в налоговый закон №466 - Железняк

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит законопроект с поправками в налоговый закон №466 (ранее - законопроект №1210) на заседании 10 декабря, сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк ("Голос").

"Законопроект 4065 комитет планирует рассмотреть уже в этот четверг. Думаю, мы его поддержим и рекомендуем парламенту ко второму чтению", - сказал нардеп в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Железняк уточнил, что не видит в нем спорных норм.

"О них говорят еще с момента принятия законопроекта 1210. Речь идет в основном об отсрочке введения так называемых КИК (компаний с иностранным капиталом) и обязательной регистрации их постоянных представительств. Этот законопроект – это, по сути, компромисс между государством и бизнесом", - пояснил нардеп.

Однако на предыдущем заседании комитета, где среди вопросов к рассмотрению значился законопроект №4065, не было кворума.

"Затягивание его рассмотрения на комитете - это было не торможение этого проекта закона, а скорее показательное выступление отдельных групп, чтобы продемонстрировать свою роль в голосовании и попробовать протолкнуть больше своих правок", - прокомментировал Ярослав Железняк.

"Но сейчас выглядит так, что демарш ожидаемого эффекта не достиг", - добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада в начале ноября приняла за основу законопроект №4065 с поправками в вызвавший бурные дискуссии налоговый закон №466 (известный также как законопроект №1210), в частности об ограничении применения принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями.

Законопроект также предлагает перенести налогообложение КИК с 2021 на 2022 год и уточнить нормы по тонкой капитализации. В частности, определить, что эти правила применяются к операциям с нерезидентами и не распространяются на проценты по займам от международных финансовых организаций и иностранных банков.

Кроме того, проект закона отменяет также семилетний срок исковой давности по проверкам по налогам на доходы физлиц, возвращая трехлетний.

Теги: #налоги #законотворчество
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