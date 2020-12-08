Восемь человек задержали в Беларуси по обвинению в поджоге дома милиционера и подрыве машины

КГБ и МВД Беларуси задержали восьмерых участников группы, которая обвиняется в поджоге дома милиционера в Волковыске и подрыве автомобиля сотрудника правоохранительных органов в Гродно, сообщил телеканал СТВ.

"По этому делу задержаны восемь человек", - говорится в сюжете телеканала.

Лидером группы в эфире госТВ назвали бывшего политзаключенного, предпринимателя Николая Автуховича. Участников этой группы обвиняют в поджоге 2 октября дома и машины сотрудника милиции в Волковыске, а также взрыве автомобиля милиционера в ночь на 20 ноября в Гродно.

В эфире рассказали, что во время осмотра гаража и автомобиля Автуховича и тех, кто помогал ему скрываться, нашли оружие, тротиловые шашки, гранаты, рации.

"Вместе с милицией делом занимается КГБ. Сейчас устанавливается иные возможные участники преступной группы", - говорится в сюжете.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что у следствия есть основания "квалифицировать содеянное как акт терроризма"