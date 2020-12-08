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20:00 08.12.2020

В Молдове зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

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В Молдове зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В Молдове зафиксировано рекордное количество скончавшихся от коронавируса за сутки - 22 человека, об этом свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, число жертв коронавируса в Молдове достигло 2460 человек.

Во вторник в Молдове зарегистрировано 1709 новых случаев заражения коронавирусом. Этот результат также близок к антирекорду, который был зарегистрирован в субботу, 5 декабря - 1728 случаев за один день.

"Во вторник было обработано 3792 теста, в том числе 3366 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1709 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 119 204", - отмечается в сообщении.

С 30 ноября по 15 января в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры. Транспорт работает по особому графику. Во избегании скопления людей в общественном транспорте, государственные учреждения в Молдове переведены на особый режим работы - с 7.30 до 16.30. Жители страны должны носить маски не только в помещениях, но и на улице, а также в общественном транспорте.

Теги: #молдова #коронавирус
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