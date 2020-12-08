События

19:43 08.12.2020

В Одесской области задержали двоих военнослужащих ВСУ, незаконно сбывавших оружие и боеприпасы

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В Одесской области задержали двоих военнослужащих ВСУ, незаконно сбывавших оружие и боеприпасы

Правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора задержали и сообщили о подозрении двум военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые наладили канал незаконного сбыта оружия, боеприпасов и взрывных устройств на территории Одесской области.

"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали сбыт автомата "АКС-74У" калибра 5,45х39 мм; одного короткоствольного нарезного огнестрельного оружия калибра 9х18 мм, изготовленного путем переработки самодельным способом макета массо-габаритного пистолета "ПМ"; более 75 патронов калибра 9х18 мм; более 2600 патронов калибра 5,45х39 мм; более 2100 патронов калибра 7,62 мм; 10 унифицированных запалов ручной гранаты; 200 г тротила; 15 патронов к пулемету Дегтярева-Шпагина; 5 гранат Ф1; 3 дымовых шашек; бронежилетов. Правоохранителями проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов на почти $15 тыс.", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По месту проживания фигурантов дела, в подсобных посещениях и транспортных средствах на территории Одесской и Донецкой областей проведен ряд обысков.

Военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также об уведомлении о подозрении других лиц, причастных к этому преступлению.

Теги: #торговля #оружие #одесская_область
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