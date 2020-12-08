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18:47 08.12.2020

Замсекретаря СНБО Кривонос просит Зеленского решить вопрос с наградами для военнослужащих, освобожденных из ОРДЛО

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Замсекретаря СНБО Кривонос просит Зеленского решить вопрос с наградами для военнослужащих, освобожденных из ОРДЛО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой встретиться и рассмотреть ряд вопросов в сфере безопасности, решение которых затягивается.

"4 декабря 2020 года вышел указ президента Украины "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Вооруженных сил Украины", им награждены действительно военные, которые достойны наград. В который раз, в списке отсутствуют те, кто должен быть награжден президентом Украины почти год назад", - написал Кривонос на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщил Кривонос, во время обмена удерживаемыми лицами в 2019 году были освобождены двое военнослужащих ВСУ, которые в феврале 2017 года ликвидировали начальника управления "народной милиции ЛНР" полковника Анащенко.

"Почти три года, наши ребята, которые выполняли боевые задачи по защите суверенитета государства и отпору вооруженной агрессии против Украины, провели в плену. Пытали их систематически и "творчески". При возвращении их из плена, министром обороны Украины господином Загороднюком, было принято решение о представлении документов на высшую награду государства - Герой Украини. Документы долго "бродили" по коридорам Министерства обороны и Офиса президента, где кто-то принимал решение на переделку документов с понижением ранга наград", - рассказал он.

Кривонос отметил, что военнослужащих чаще всего награждают посмертно, в то время как награды живых часто снижаются или откладываются.

"Получается так, что военные в своем большинстве имеют шансы только на посмертное награждение? Посчитайте, сколько у нас Героев Украины живых, а сколько погибших? Почему-то гражданских награждают живыми, а военных значительно реже .... В стране, которая седьмой год воюет с РФ, это просто унижение защитника государства", - подчеркнул он.

Кривонос также напомнил, что 31 августа 2020 года Зеленский лично сообщил ему, что состоится встреча для обсуждения проекта закона "О территориальной обороне Украины".

"Проект закона готов, прошло три месяца и тишина - встреча блокируется. Ваши помощники, делают все, чтобы встреча со мной не состоялась и намеренно затягивают процесс создания ТРО", - заявил он.

"Обращаюсь к президенту Украины - верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины: господин президент! К вам, невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, сделав информационную капсулу, которая выгодна им. Являются ли они государственниками? Вряд ли... Они больше дискредитируют вас и делают заложником. … Люди, которые блокируют донесение истинного положения вещей в секторе безопасности и обороны, различными способами создание мощной системы защиты родной земли - кто они? Как их назвать? На кого они работают? Они, как червь точат украинский дуб... Прошу с вами личную встречу публично. Надеюсь на ответ верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - обратился Кривонос.

Теги: #военнослужащие #кривонос #награды #ордло
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