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18:31 08.12.2020

Еще один белорус получил два года колонии за надпись у места гибели протестующего в Минске

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Еще один белорус получил два года колонии за надпись у места гибели протестующего в Минске

Суд Фрунзенского района Минска осудил троих человек по уголовному делу за обновление 9 сентября надписи "Не забудем!" возле народного мемориала, посвященного убитому протестующему Александру Тарайковскому.

"Судья (...) осудила по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса политзаключенных Дениса Греханова и Игоря Самусенко к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химии"), а Владислава Гулиса - к 2 годам лишения свободы в условиях строгого режима", - говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна" во вторник.

По информации правозащитников, после оглашения приговора Греханова и Самусенко освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

"За решеткой в рамках этого уголовного дела они провели больше месяца", - уточнили правозащитники.

Это уже второй суд по данному делу. Как сообщалось, во вторник суд Фрунзенского района назначил 26-летнему Максиму Павлющику 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима за надпись "Не забудем". Ещё одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года "домашней химии".

Молодых людей осудили за надпись "Не забудем" в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Правоохранители заявляют о радикализации протестов. ЕС и США не признают Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #протест #приговор #беларусь #надпись #суд
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