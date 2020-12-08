События

17:42 08.12.2020

На Донбассе с полуночи было тихо, разминировано 6 га – штаб

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На Донбассе с полуночи было тихо, разминировано 6 га – штаб

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе во вторник с начала суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и соблюдают договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, в полном объеме", - говорится в сообщении.

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали в районах вдоль линии разграничения сторон почти 6 га и передали на уничтожение 136 взрывоопасных предметов, рассказали в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
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