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15:43 08.12.2020

Количество киберинцидентов в Украине с 2 по 8 декабря снизилось в 3 раза - CERT-UA

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Количество киберинцидентов в Украине с 2 по 8 декабря снизилось в 3 раза - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период со 2 по 8 декабря зафиксировала 468,37 тыс. подозрительных событий, что в 2,93 раза меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи во вторник, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (71%) и применения нестандартных протоколов (26%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 54,18 тыс. разных видов атак - аналогично с предыдущей неделей. Из них 95% - сетевые атаки прикладного уровня, 3% - атаки типа Harvest Attack, а также зафиксировано и заблокировано 11 DDoS-атак (на веб-ресурсы Офиса президента и Госспецсвязи).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2,18 тыс. киберинцидентов, что на 14% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (98% общего количества).

Теги: #статистика #кибератаки #госспецсвязи
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