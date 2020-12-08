Россияне отказываются от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств возможного нарушения границы

Российская сторона отказывается от еще одной погранично-представительской встречи с Украиной для выяснения обстоятельств возможного нарушения группой лиц границы из Украины и огневого противостояния, о которых ранее сообщила пограничная служба ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Мы инициативно к ним обратились в тот же день по завершению встречи для того, чтобы провести очередную погранично-представительскую встречу, но уже на более высоком уровне, и привлечь к ней заместителей пограничных представителей, и все-таки мы планировали получить какую-то объективную информацию от российской стороны. Однако, как мы видим, в ответ российская сторона отметила, что она отказывается от этой встречи, заявила об одностороннем расследовании со своей стороны. Кроме того, фактически, они не отметили, когда такая встреча вообще может состояться", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он напомнил, что после заявления пограничной службой ФСБ РФ о событии Госпогранслужбой Украины была проведена проверка государственной границы непосредственно на предмет выявления признаков нарушения границы, а также погранично-представительская встреча. Спикер добавил, что встреча с российской стороной прошла на уровне помощников пограничных представителей, и фактически, она не дала никаких результатов, поскольку российская сторона не представила какой-либо информации, подтверждающей то сообщение, которое она направила в Госпогранслужбу Украины.

"Учитывая все это, можно говорить о непонятных действиях с российской стороны, поскольку до этого мы видели затягивание времени по информированию Украины об этом событии, о котором отмечала исключительно российская сторона, непредоставление никаких фактов. В том числе, после первой погранично-представительськой встречи они на местности не смогли показать следы или факт нарушения государственной границы. Потому это можно расценивать как манипулирование информацией или сокрытие информации и непонятные провокационные действия", - пояснил Демченко.

Он также ни подтвердил, ни опровергнул распространенную в СМИ информацию о том, что якобы во время стрельбы погиб гражданин Украины.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, которая распространяется в СМИ со ссылкой на какие-то отдельные источники, поскольку, подчеркну, во время погранично-представительской встречи российская сторона не предоставила никакой информации, в том числе не только о факте нарушения государственной границы из Украины в Россию, в том числе они не предоставили никакой информации о вроде бы погибшем лице и оружии, которое нарушитель мог использовать", - подчеркнул спикер.

Демченко отметил, что Государственная пограничная служба Украины продолжает всю необходимую проверку, чтобы устанавливать обстоятельства, которые могли бы подтверждать ту информацию, о которой заявляла российская сторона.