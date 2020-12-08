СБУ блокировала попытку незаконного вывоза из Украины комплектующих к ЗРК "Оса"

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые предприняли попытку незаконного экспорта товаров военного назначения, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одной из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые относятся к системе разведки целей, их показа, определения дальности к ним, наблюдения и сопровождения цели", - сказано в сообщении.

Также зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя.

Отмечается, что для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров служащие субъекта внешнеэкономической деятельности предоставили в таможенные органы Украины документальные материалы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименований товара и цели его использования. Любые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные законодательством для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали.

Задокументированные материалы будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.