Украина будет настаивать на выполнении Ираном договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ - Енин

Украина будет настаивать на выполнении Ираном достигнутых договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ рейса PS752 возле Тегерана, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы требуем объективного и непредвзятого расследования, и на словах иранская сторона подтверждает то же самое. В то же время, как отметил мой коллега, заместитель генерального прокурора Украины (Гюндуз Мамедов - ИФ), обещания до сих пор остаются нереализованными. Именно потому мы буквально в ближайшие дни в очередной раз будем выходить на контакт с иранской стороной, настаивать на выполнении достигнутых договоренностей. Достигать договоренностей и не реализовывать их является абсолютно контрпродуктивным, и именно потому мы не хотели бы продолжать эту видимость конструктивного диалога, если на деле такого диалога у нас не выходит", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

Он отметил, что Украина все-таки рассчитывает на наличие доброй воли у иранской стороны.

"При помощи всех инструментариев, которые мы имеем в своем распоряжении, как дипломатических, так и криминально-правовых, мы будем требовать от иранской стороны выполнения своих международных обязательств. Раньше или позже справедливость возьмет верх", - добавил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что самым головным достижением является то, что иранская сторона подтвердила свою ответственность за сбивание украинского Боинга.

По его словам, Украина будет использовать все возможности, прежде всего двустороннего переговорного процесса, для того, чтобы добиться справедливости.

"В то же время, как мы уже неоднократно говорили, если переговорный процесс зайдет в тупик и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной... Фоном моего видео является картинка с Международного суда ООН. Это является своего рода напоминанием того, что мы будем использовать все имеющиеся механизмы защиты нарушенных прав", - указал замминистра.

Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради в понедельник сообщил, что с момента последнего раунда переговоров в Тегеране в октябре прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств относительно катастрофы самолета МАУ рейса PS752 8 января.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.