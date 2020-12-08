ВАКС оставил в силе меру пресечения экс-первому замсекретаря СНБО Гладковскому

Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 8 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в сообщении суда на странице в Facebook.

Полный текст постановления будет объявлен 11 декабря 2020 года в 15:15.

Отмечается, что бывший первый замсекретаря СНБО подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ст.366-1 УК Украины.

При этом имя экс-замсекретаря СНБО в сообщении не указывается, но выдвинутые подозрения указывают на Олега Гладковского.

Как сообщалось, 17 октября 2019 года бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" (Киев) детективы НАБУ. 18 октября САП сообщила, что он уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.

21 декабря ВАКС удовлетворил прошение адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет). Вместе с тем у Гладковского остался ряд других обязательств, как то: обязательство являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать г.Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.

15 апреля срок действия обязательств, возложенных на Гладковского, продлен до 5 июня 2020 года.

14 мая 2020г в САП сообщили, что экспертиза по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Гладковского установила убытки на сумму более 17,44 млн грн вместо 10,62 млн грн, в связи с этим ему изменено подозрение.