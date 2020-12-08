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13:30 08.12.2020

Владелец сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" умер от осложнений после COVID-19

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Владелец сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" умер от осложнений после COVID-19

Владелец одесской гостиницы "Токио Стар", в которой в августе 2019 года произошел пожар, Вадим Черный умер от осложнений после COVID-19, сообщил интернет-изданию "Суспильне" депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

По словам депутата, у Черного ранее лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь. Минимум две недели он был в коме из-за осложнений на фоне COVID-19, лечился в киевской больнице "Феофания".

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде ареста. Позднее арест был заменен круглосуточным домашним арестом.

 

Теги: #коронавирус #вадим_черный #смерть #одесса
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