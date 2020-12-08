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12:50 08.12.2020

Неизвестные вновь облили краской офис ОПЗЖ в Харькове, полиция проводит проверку

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Неизвестные вновь облили краской офис ОПЗЖ в Харькове, полиция проводит проверку

 В Харькове неизвестные облили красной краской фасад здания по ул.Полтавский Шлях, где находится офис городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и лестница на входе.

"Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции. Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее в телеграм-канале общественной организации Фрайкор были выставлены фотографии облитого краской фасада и ступенек.

"Подготовка ОПЗЖ к первому заседанию городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что коллаборационистская не место во власти на Харьковщине", - говорится в сообщении, сопровождающем фото.

Как сообщалось, офис городской организации ОПЗЖ на ул.Полтавский Шлях в Харькове был открыт 25 августа. В ночь на 26 августа неизвестные повредили его фасад нового, разрисовали краской таблички и заклеили наклейками с символикой организации Centuria.

Старый офис ОПЗЖ в Харькове также неоднократно обливали краской, а в декабре 2019 года ко входу в офис прикрепили учебную гранату со следами ржавчины, механическими повреждениями и с запалом к ней.

Теги: #опзж #инцидент #харьков #краска
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